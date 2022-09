Aurora Ramazzotti, il pancino resta un mistero: fan a caccia del dettaglio tra i post social

Aurora Ramazzotti, il mistero sul pancino continua. Dopo l'indiscrezione lasciata dal giornale Chi sulla presunta gravidanza, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è tornata sui social per rompere il silenzio dopo giorni di assenza, senza però rivelare nulla sul polverone che l'ha travolta.

A caccia di dettagli

Ma quindi, Aurora Ramazzotti è davvero incinta del compagno Goffredo Cerza? La risposta rimane un mistero e gli amanti del gossip si stanno mangiando le mani in attesa di scoprire la verità. Ma nel frattempo, il web va a caccia di informazioni e dettagli. L'ultima? La storia pubblicata dalla stessa influencer su Instagram.

La storia

La 25enne sta trascorrendo i primi giorni di settembre in compagnia del fidanzato tra le vetrine dei negozi. Si mostra sorridente davanti ad uno specchio accanto a Goffredo. Look casual che mette in mostra il ventre, ancora troppo piatto per capire se effettivamente la giovane influencer sarà effettivamente una futura mamma.

Dopo le storie pubblicate su Instagram negli ultimi giorni, è chiaro che Aurora Ramazzotti usi l'ironia per deviare tutto il gossip che si sta creando attorno alla sua immagine. Ma decidere di non rispondere a nessuna domanda da parte dei follower aumenta ancora di più la loro curiosità lasciando il dubbio. È solo una fake news o è tutto vero?

