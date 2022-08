Aurora Ramazzotti incinta? Tommaso Zorzi smentisce: «A me non risulta»

Che sia vero o no, il gossip sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti sta generando molti rumors. Da questa mattina sta impazzando la news sulla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che sarebbe incinta del suo primogenito col compagno Goffredo. Ma, se sui social dei diretti interessati tutto tace, a rompere il silenzio smentendo tutto è il migliore amico di Aurora, Tommaso Zorzi. «Ma a me non risulta» scrive sotto un post di Trash Italiano incuriosendo ancora di più i follower che si dividono tra chi pensa che Zorzi stia proteggendo l'amica e chi ritiene la gravidanza una fake news.

Dunque, quale sarà la verità? Di certo i fan sono attenti e non sfuggirà un addome più gonfio o una frase più criptica, vista la frequenza di Aurora sui social. Al momento nessuna dichiarazione dalla figlia di Eros, nè dal fidanzato che non hanno postato nessuna story di smentita. Silenzio assenso?

Il gossip su Zorzi

Non passa però inosservato neanche il gossip su Tommaso Zorzi e la storica e nota tata, Cecilia. La donna ha rivelato al sito ThePipolGossip sul reale rapporto che c’è attualmente con l’ex gieffino. Nell’ultimo periodo, infatti, si parla di una rottura tra i due. E questo desta scalpore visto che i fan ricordano il forte legame di cui Zorzi ha spesso parlato al Grande Fratello Vip.

Quest’ultima aveva inviato un videomessaggio a Tommaso, confermando tutto l’affetto e il sostegno che nutre nei suoi confronti. Da allora chi ha sostenuto il giovanissimo conduttore televisivo durante la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia non ha mai dimenticato Cecilia. Da qualche giorno girano, però, circolano voci sulla presunta rottura.

Cosa è successo?



Da mesi, la famosa tata pare condivida sui social network delle fracciatine che non hanno un chiaro destinatario. E qualcuno ha ipotizzato che si trattasse proprio di Zorzi. «Inoltre noi possiamo svelare che da tempo Zorzi aveva confidato a persone a noi vicine di essere ‘pieno’ e di non voler più continuare il rapporto lavorativo», riporta ThePipolGossip. Ma la tata di Tommaso racconta un’altra versione dei fatti, completamente diversa. Cecilia assicura che tra lei e Zorzi «va tutto benissimo». Non solo, i due si sentirebbero spesso telefonicamente. «L’ho sentito persino ieri sera», racconta la donna, smentendo le ultime voci sul loro rapporto. «Mi sto dedicando a una signora anziana che, soffrendo di Alzheimer, ha molto bisogno del mio aiuto e non mi sento di abbandonarla» spiega tata Cecilia. «In verità ero triste per il fatto di esser spesso lontana da mia madre, mi manca da impazzire» continua la tata di Zorzi. «Ma come sempre gli utenti di Instagram e Twitter ne hanno dette di ogni, addirittura che tra me e Tommaso fossero volati piatti. Ma quando mai! Io lo amo, e sono certa che in futuro ci ritroveremo di nuovo insieme, anche a lavoro».

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Agosto 2022, 20:16

