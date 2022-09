Aurora Ramazzotti, dopo il gossip sulla gravidanza torna su Instagram: «Ci vuole calma»

Aurora Ramazzotti è, da qualche settimana, al centro del gossip. I riflettori si sono accesi su lei e sua madre, Michelle Hunziker, quando furono paparazzate in una farmacia in Sardegna intente a comprare un test di gravidanza. Da quel momento nessuna delle due ha regalato indizi ai propri follower. Il segreto, però, sembra essere stato svelato e la persona più accreditata ad essere incinta sembra proprio essere la 25enne figlia di Eros Ramazzotti.

La smentita tarda ad arrivare

Tutto è iniziato da quella farmacia. Da lì in poi su Instagram è scoppiato il gossip, tra fan della giovane che aspettano l'esclusiva del settimanale Chi, che dovrebbe dare il lieto annuncio ufficiale, e chi cerca indizi tra le foto pubblicate dalla stessa Aurora Ramazzotti sul suo profilo Instagram. Tommaso Zorzi, amico di vecchia data di Aurora, ha commentato uno dei tanti post sui social che annuncia la gravidanza di Aurora, dandola praticamente per certa, dicendo di non saperne niente e che a lui «non risulta», ma la cosa che insospettisce di più è che la smentita tardi ad arrivare da parte dei diretti interessati. Da quando la voce ha iniziato a circolare, né Aurora né il suo fidanzato Goffredo Cerza si sono presi la briga di smentire con forza i rumors e le indiscrezioni trapelate. Un silenzio davvero strano per una come Aurora, sempre pronta a scagliarsi contro le fake news. E, adesso, Aurora Ramazzotti torna a pubblicare sui social. Una storia criptica che potrebbe avere il sapore di conferma.

Conferma social?

In tanti, dopo la smentita dell'amico Zorzi, hanno pensato che si trattasse di un'indiscrezione falsa. Ma il fatto che la smentita ufficiale non sia arrivata tramire Aurora Ramazzotti, fa storcere il naso. Che l'amica Aurora abbia chiesto un piacere a Tommaso per depistare le troppe e insistenti voci sulla sua dolce attesa? Nel frattempo la figlia di Michelle Hunziker, sempre molto attiva sui social, è sparita per qualche ora dal suo profilo Instagram. Niente storie e nessun post nuovo. Ma adesso è tornata. La sua storia in cui, grazie all'espediente di un cappellino, dichiara ai suoi follower che ci vuole calma, è di difficile interpretazione. Si tratta della solita pungente ironia di Aurora che vuole smentire a modo suo la notizia della gravidanza o semplicemente un modo sottile per confermare il tutto? Difficile da capire, ma i suoi fan sperano che si tratti della seconda ipotesi.

