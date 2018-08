Aurora Ramazzotti, amore e coccole ai Caraibi col suo Goffredo

Sono fortunata ad avere con me una persona che mi faccia sentire a casa anche dall’altra parte del pianeta. Una persona con cui le disavventure appaiono più leggere, i panorami più poetici e ogni tramonto più colorato

La storia d'amore tra, che ormai dura da oltre un anno, prosegue a gonfie vele, tra coccole e relax. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, infatti, è sempre più innamorata del suo fidanzato, con cui si è concessa giorni di riposo e divertimento aiPer le proprie vacanze, la giovane coppia ha scelto una location da sogno: la Isla Mujeres, in. Aurora e Goffredo, mai così felici e in forma smagliante, hanno avuto la possibilità di rilassarsi in spiagge paradisiache, ma non solo.Molto divertente, per i due, è stata l'esperienza dellenei famosi. Le meraviglie della natura sembrano fare da cornice ad una love story da sogno. «», si legge nel romantico post suche Aurora ha dedicato a Goffredo.