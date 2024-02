Antonino Spinalbese, compleanno con la torta-cornetto: «Ho festeggiato dal dentista». Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Oggi, mercoledì 1 febbraio, Antonino Spinalbese festeggia 29 anni. L'ex gieffino ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto di un cornetto con sopra una candelina e poi ha voluto ringraziare tutti i suoi fan con un video nelle sue Instagram stories. «Volevo ringraziare tutti per gli auguri in un unico messaggio - ha sottolineato Antonino Spinalbese nelle sue Instagram stories -. Volevo compattare il ringraziamento e mi sento il doppio degli anni però va bene così. Significa che li ho vissuti intensamente. Quindi ci prepariamo per i trent'anni. Che paura ragazzi».

Antonino Spinalbese su Instagram

Antonino Spinalbese ha condiviso un altro video nelle sue Instagram stories in cui svela ai suoi follower dove sta festeggiando il suo compleanno: dal dentista.

Antonino Spinalbese e Luna Marì

Antonino è innamorato della figlia Luna Marì, 2 anni, tanto da portare al dito una fede con inciso il nome della bambina. Con Belen Rodriguez, dopo la fine della loro storia d'amore, ha trovato un equilibrio per il bene della piccola. La bimba vive con la mamma ma il papà non le fa mancare la sua presenza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Febbraio 2024, 18:26

