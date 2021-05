Antonella Lualdi e il rapporto con Franco Interlenghi “Oggi è un altro giorno”: «Ero succube, sono andata via di notte in pigiama»

Antonella Lualdi ospite a “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone su Rai Uno, ha parlato del difficile rapporto col marito, l’attore Franco Interlenghi: “Ero succube - ha raccontato - me ne sono andata via di notte in pigiama”.

Antonella Lualdi a “Oggi è un altro giorno”: "Il mio rapporto con Franco Interlenghi"

Antonella Lualdi, storica attrice del cinema italiano, ha raccontato ospite di serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” la difficile relazione col collega e marito, Franco Interlenghi, conosciuto sul set del film “Canzoni, canzoni, canzoni”: “Lo avevo avvertito che in me stava maturando un'altra Antonella – ha raccontato in trasmissione, affiancata dalla figlia Antonella - Era un mio sentimento e lui non mi ha dato retta. Mi diceva "Ma non dire cretinate” in continuazione, mi trattava male in presenza di altre persone per far vedere che lui comandava, aveva il controllo su di me”.

Antonella Lualdi ha poi coraggiosamente deciso di mettere la parola fine alla relazione con Franco Interlenghi, nel cuore della notte: “Me ne sono andata di notte in pigiama, ho preso un borsino per mettere una vestaglia sul pigiama e sono andata via, in casa di un'amica e dopo pochi giorni ero dispiaciuta e sono tornata a casa. Ho fatto un andirivieni e lui non cambiava, perché dopo due giorni tornava quello di un tempo. Alla fine non sono più tornata”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA