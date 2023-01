Antonella Clerici e il suo rapporto con la chirurgia estetica: «Ecco come la penso»

di Redazione Web

Antonella Clerici è ripartita alla grande al timone di The Voice Senior, reality show giunto alla sua terza edizione in onda su Rai 1 in prima serata ogni venerdì sera. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice ha confessato ai lettori che a 59 anni, compiuti lo scorso dicembre, non ha alcuna paura di invecchiare.

«Non ho paura di invecchiare: mi piace portare bene la mia età, ma non vorrei dimostrare vent'anni di meno», queste le parole di Antonella Clerici riportate sul settimanale di Alfonso Signorini.

«La vita media si è allungata. Ricordo che mio padre, alla mia età, mi sembrava vecchio, mentre oggi, alla mia età, sei giovane: sarà per quello che mangiamo, per la medicina, per i ritocchini…», spiega la conduttrice di È sempre mezzogiorno.

E a proposito di chirurgia estetica aggiunge: «A me piace portare bene la mia età, non vorrei dimostrare vent’anni di meno. Vedo facce tumefatte o bocche strane che provocano l’effetto contrario. Devi avere l’accortezza di fare cose giuste, ci si può aiutare con la medicina estetica mantenendo l’armonia».

