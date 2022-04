Livio Cori e Anna Tatangelo, fine dell’amore: «È colpa del suo nome troppo pesante»

Livio Cori rompe il silenzio dopo le indiscrezioni sulla fine del suo rapporto con Anna Tangelo. Il rapper ha confermato la notizia sulla rottura con la cantante e ha spiegato «Il nome della Tangelo è pesante».

Livio Cori e la fine dell’amore con Anna Tatangelo

Dopo la fine del rapporto con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha ritrovato il sorriso a fianco del rapper Livio Cori. Ultimante il settimanale “Chi” ha lanciato l’indiscrezione sulla fine del loro amore, per volere della cantante, confermata ora proprio dal diretto interessato. Lo staff di Cori infatti attraverso una nota pubblicata da “Oggi” ha rivelato che la love story sarebbe finita, nonostante l’iniziale passione, per stili di vita per via e impegni professionali non conciliabili: «È colpa sua – spiega la nota - il nome della Tatangelo è pesante».

