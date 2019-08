Anna Falchi e lo scatto hot allo specchio col lato b in vista: «Volevo un selfie, è uscito un belfie»

Mercoledì 14 Agosto 2019, 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un regalo diai suoi numerosi fan sul social. L’attrice, da tempo fidanzata col giornalista e deputato Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa, ha scelto la sua camera da letto per condividere uno scattomolto apprezzato dai follower.Col caldo estivo Anna ha deciso di realizzare un selfie sul suo letto, che per via dello specchio alle sue spalle mette in mostra il suo lato b. Lo scatto si trasforma da selfie a belfie (foto del lato b) e Anna lo sottolinea nella didascalia: “#solasolettanellamiastanzetta – ha scritto sul social - volevo farmi un selfie e mi è uscito un belfie! Ahahhahahhaha #selfie #belfieselfie #belfie #imeiattimi #annafalchi”.Anna, che conduce un programma di cucina, "Anna e i suoi fornelli" su TeleNorba, ha ultimamente dichiarato di essere stata messa da parte dalla tv: “Non faccio parte di scuderie – ha fatto sapere al “Corriere della Sera” - non ho mai avuto un agente, non sono mondana, non vado alle cene. E sono difficili da piazzare, dicono. “Troppo ingombrante, troppo iconica...”. Trovano tutte le scuse. Però non dispero mai che arrivi una sfida, meglio se in ambito culinario o calcistico. Nel weekend, continuo a seguire la Lazio per Quelli che il calcio".