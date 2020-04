Anna Falchi , la foto in autoreggenti per la Giornata mondiale del libro. Fan in estasi: «La regina indiscussa». Oggi, l'attrice ha postato uno scatto super sexy in occasione della Giornata mondiale del libro. E, neanche a dirlo, la foto ha fatto il giro del web.

Nell'immagine, Anna Falchi - seduta su una sedia con un libro in mano - è coperta solo da una vestaglia di seta rosa, lingerie dorata e calze autoreggenti nere. L'attrice cinguetta: «Mi sembra perfetto questo scatto per festeggiare la #giornatamondialedellibro Anche perché in questo periodo di quarantena in cui #iorestoacasa , i libri sono una bella evasione... mentale! Grazie ai libri si può sognareeeee! Comunque questa foto me l’ha fatta @asiaargento a Parigi!!! #imieiattimi #annafalchi».

Immediati i commenti entusiasti dei fan: «La laziale più bella». E ancora: «C'è chi ha zoommato per guardare meglio la copertina del libro...». E infine: «Sei la regina indiscussa».

