Sanremo2024, Angelina Mango svela l'outfit della finalissima: un omaggio alla lei da bambina

Angelina Mango è pronta a calcare il palco dell'Ariston per la finalissima del Festival di Sanremo. La kermesse è giunta alla sua 74esima edizione e oggi chiuderà ufficialmente il televoto per eleggere il vincitore. Dopo l'omaggio a papà Pino, la cantante partenopea ha deciso che indosserà un abito old school che ricorderà l' Angelina di quando era solo una bambina. La concorrente, in gara con "La noia" ha pubblicato la foto dell'outfit sui social.

L'outfit

Paillettes e lustrini per la finale del Festival di Sanremo 2024. La cantante ha lanciato qualche indizio sull'abito che indosserà questa sera per cantare "La noia", brano con cui è in gara. Verde scintillante sulla parte anteriore e azzurro color mare, come quello della sua Napoli, sulla parte inferiore del vestito. Angelina Mango si prepara a stupire i fan e il grande pubblico con un outfit che ricorda un po' quello di una sirena. La foto che la ritrae da bambina ha commosso e divertito i follower su Instagram. Nello scatto è indubbiamente lei: stessi occhi vispi, sorriso luminoso e in posa come una vera star.

