Angelina Mango canta "La Rondine" e l'Ariston si commuove con lei. Dal pubblico partono i cori: «Pino, Pino!»

La sua esibizione era una delle più attese nella serata duetti/cover di Sanremo 2024. Angelina Mango, emozionatissima, è salita sul palco dell'Ariston per interpretare "La Rondine", uno dei brani più famosi e toccanti del papà Mango, scomparso poco più di nove anni fa. E Angelina non ha deluso le attese, con una interpretazione stupenda insieme al quartetto d'archi dell'orchestra di Roma: più volte il suo canto è stato interrotto dagli applausi del pubblico in platea, che alla fine le ha riservato una lunga standing ovation. Dal pubblico si sono alzati anche dei cori "Pino, Pino", per suo papà.

«Oggi è stata una prova importante.

