Andreas Muller, messaggio alle gemelline Penelope e Ginevra: «Da quando ci siete nelle mia vita sono meno arrabbiato»

di Cristina Siciliano

Un semplice «ti voglio bene papà», pronunciato in un modo dolcemente stentato rappresenta un regalo di altri tempi eppure, è il dono più atteso dai papà. Lo sa bene Andreas Muller, 27 anni, che dopo la nascita delle gemelline Penelope e Ginevra, le figlie avute da Veronica Peparini, 52 anni, sta vivendo, almeno stando a quello che lui continua a raccontare su Instagram, uno dei momenti più belli della sua vita.

Proprio nelle ultime ore, il ballerino ha scritto un tenero messaggio dedicato alle figlie dove ha cercato di esprimere tutto l'amore che prova per loro.

Il messaggio di Andreas Muller

«Amori della mia vita, state stravolgendo la mia routine e le mie giornate - ha scritto Andreas Muller nelle sue Instagram stories -.

«Vi amo immensamente e non vedo l'ora che mi riconosciate e mi chiamate papà - ha concluso Andreas Muller -. Non vedo l'ora di sentire un vostro abbraccio, voglio farvi ridere e consolarvi se avete dei momenti no. Sono vostro per sempre e sono sicuro che sarete felice di essere qui. Papà vi guarda sempre».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Maggio 2024, 09:05

