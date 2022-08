«Andrea Petagna, flirt con la fidanzata di un dirigente del Napoli: ecco perché è in vendita»

Il gossip non dorme mai. Soprattutto quando di mezzo ci sono i calciatori, o gli ex calciatori come nel caso di Francesco Totti. L'ultima rivelazione de settimanale "Chi" riguarda Andrea Petagna, attaccante del Napoli, fidanzato con la modella Caroline Donzella. Tra di loro però, si sarebbe insinuata una terza persona. Si tratta di una giornalista, inviata al seguito della squadra nel ritiro estivo, ma fidanzata.

Petagna e il triangolo con il dirigente

Quella di Petagna però è una storia più intricata di quanto appaia. La giornalista in questione sarebbe infatti fidanzata con un dirigente del Napoli, che avrebbe scoperto il tentativo del calciatore e sarebbe andato su tutte le furie.

«Durante il ritiro del Napoli, il bomber Andrea Petagna si è infatuato di un'inviata di una trasmissione sportiva che seguiva la squadra - il racconto di Chi -. Ma il corteggiamento non è andato a buon fine, soprattutto perché Petagna ha scoperto che la ragazza aveva un flirt in corso con un alto dirigente della società. Il calciatore ha cancellato le prove e bloccato sui social la ragazza. Lei, però, ha raccontato tutto al fidanzato. Adesso Petagna è sul mercato: destinazione Monza».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Agosto 2022, 17:22

