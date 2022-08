«Johnny Depp soffre di disfunzione erettile», gli avvocati dell'ex moglie Amber Heard svelano i (presunti) problemi sessuali dell'attore

Tra i motivi della violenza di Johnny Depp contro Amber Heard ci sarebbe stato «un problema di disfunzione erettile dell'attore». Il Jack Sparrow di "Pirati dei Caraibi" ha vinto la sua battaglia contro la ex moglie in Tribunale, ma nuovi dettagli tornano a gettare fango su di lui in queste ore. Il documento esclusivo svelato da Page Six, rivela una delle accuse del team legale di Heard. «Sebbene il signor Depp preferirebbe non rivelare la sua condizione di disfunzione erettile», si legge nei documenti legali ottenuti da Page Six: «Tale condizione è rilevante per la violenza sessuale ai danni di Amber Heard, compreso l'uso di una bottiglia per violentarla...».

I documenti portati in Tribunale

Amber Heard sarebbe stata pronta a portare alla Corte la cartella clinica dell'ex marito, che avrebbe svelato l'utilizzo di medicinali contro i disturbi erettili, quali Nexium, Cialis e Valtrex. Gli avvocati di Johnny Depp sono riusciti però a evitarlo, salvando il loro assistito da un'ulteriore gogna pubblica. Anche i legali dell'attrice hanno dovuto bloccare alcune prove presentate dalla controparte, come alcune foto che ritraevano Amber nuda e risalenti alle sue performance come ballerina ancora prima di conoscerlo, come prova «malevole che Ms Heard sia stata in passato una escort».

La vendita della casa per ripagare Johnny Depp

Il risultato è comunque ormai noto da tempo a tutti. Amber Heard è stata condannata oltre 10 milioni di dollari. Denaro che l'attrice ha affermato di non avere. Secondo il New York Post, lo scorso mese avrebbe concluso la vendita di una casa nel deserto da 1 milione di dollari, che Amber aveva acquistato nel 2019 per circa la metà. Un ottimo guadagno, che sarà utile a racimolare la somma dovuta all'ex marito. Attualmente sarebbe ancora in debito di circa 8 milioni.

