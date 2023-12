Andrea Giambruno, un libro sulla rottura con Giorgia Meloni? Il retroscena: «Ci sta pensando, dirà la sua verità»

di Luca Uccello

Andrea Giambruno è pronto a raccontare la sua verità. Nessun docufilm alla Ilary Blasi. Ma bensì in un libro che il giornalista, ex compagno della premier Giorgia Meloni sarebbe pronto a scrivere. La tentazione almeno c'è. C'è perché da quando l'ex volto di Rete 4 è stato "retrocesso" dietro le telecamere ha più tempo libero per sé, da dedicare a sua figlia Ginevra e pensare a nuovi progetti. E uno di questi sarebbe proprio quello di cimentarsi alla scrittura di un libro.

Secondo il settimanale Oggi Andrea sarebbe stato avvicinato da tanti editori, di destra come di sinistra, per convincerlo a mettere nero su bianco la sua storia. Una storia che ha riempito le prime pagine di giornali per giorni e giorni. Sicuramente la stesura di un libro con le sue parole creerebbe nuovo interesse per una storia d'amore finita male. Ma in tanti si chiedono se si tratterebbe solo di una provocazione o un modo per attirare nuovamente l'attenzione di Giorgia...

Ma per l'ex della premier queste sarebbero settimane intense. Andrea Giambruno avrebbe in agenda tanti appuntamenti e incontri professionali. Ma è il libro a essere al centro dell'attenzione...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 10:19

