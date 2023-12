Giambruno vuole fare causa a Mediaset: «Mi hanno fatto fare una figura di me**a»

Andrea Giambruno è pronto a portare Mediaset in tribunale. «Mi hanno fatto fare un figura di me**a mondiale», si sfoga a pranzo con un gruppo di amici in un ristorante al centro di Roma, a due passi dal Pantheon. Il riferimento è agli imbarazzanti fuori onda pubblicati da Striscia la notizia, per cui il giornalista si è visto portar via il programma che conduceva, Diario del giorno.

«Faccio causa per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa. L’avvocato mi ha detto che così vinciamo sicuro», riporta La Stampa.