Ballando, Anastasia Kuzmina sul nuovo fidanzato: «L'ho conosciuto grazie a TikTok». Ecco chi è

di Marta Goggi

Anastia Kuzmina, ballerina professionista a Ballando con le Stelle, danza in coppia con Teo Mammucari, che recentemente ha ricevuto diverse critiche per il suo comportamento. La donna, 30 anni, ha raccontato del suo nuovo fidanzato e di come lo ha conosciuto, durante un'intervista a Novella 2000.

La nuova relazione

Alessio Di Gennaro, è questo il nome del ragazzo che ha rubato il cuore della ballerina. Di professione fa il nutrizonista e come detto dalla stessa Anastasia Kuzmina: «L'ho conosciuto grazie a Tik Tok». Sul loro incontro virtuale la danzatrice ha raccontato: «Una sera, per caso, mi è apparso un suo video.

Anastasia Kuzmina ha raccontato così il primo contatto con Alessio Di Gennaro, avvenuto a giugno 2022 sui social e in autunno dal vivo. «Intanto, prima di incontrarmi, lui mi ha iniziato a seguire e mi ha messo anche dei like, quindi un po’ di speranza ce l’avevo», infatti il primo incontro è andato bene, la visita è durata a lungo: «Più di due ore e mezzo. In seguito mi ha confessato di aver spostato tutti gli appuntamenti di quella mattina al pomeriggio, per avere almeno mezza giornata libera per me».

All'inizio però c'erano un po' di remore da parte di Alessio Di Gennaro che seguendo l'etica, trattava la ballerina da paziente. Poi le cose sono cambiate e i due stanno insieme da allora.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 15:09

