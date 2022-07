Amici, LDA confessa di avere una fidanzata. Ecco cosa ha detto Foto

di Federica Portoghese

Un periodo felice, un viaggio tra emozioni e ricordi, così LDA si racconta nel salotto di Dimmi di Te, il nuovo format di Lorella Cuccarini, nonchè ex insegnante di Amici di Maria de Filippi.

Luca D'Alessio è sicuramente tra i personaggi più amati dell'ultima edizione del talent. Sarà la sua spontaneità, il suo modo di essere genuino, simpatico e sempre con la battuta pronta, da buon napoletano verace. La sua musica ha dato vita a vere e proprie hit, debuttando col suo primo album ai vertici della classifica FIMI. E poi, buon sangue non mente, essere figli di Gigi D'Alessio significa crescere con l'arte tra le mani, anche se LDA si è sempre contraddistinto, nel suo percorso ad Amici, per il coraggio d'intraprendere una strada tutta sua, lontano dallo sguardo del padre. Infatti il ragazzo non ha mai mancato occasione per ricordare come essere "figli di" non sempre porta i suoi vantaggi, ma lui sottolinea di essere stato fortunato ad avere un papà come Gigi che lo ha sempre guidato verso lo studio, i sacrifici e il duro lavoro.

Le confessioni a Lorella Cuccarini sono tante: dalle emozioni che si porta dietro da Amici, esperienza che gli ha cambiato la vita, al forte legame creato con i suoi ex compagni d’avventura Alex, Albe e Nunzio, che sente quotidianamente, e infine la dichiarazione più piccante, LDA ha raccontato di essere impegnato con una ragazza.

Alla domanda se oggi è innamorato, risponde di avere una frequentazione di cui è molto preso: «Per me "innamorato" è un parolone, sono molto interessato a una persona. È una bellissima persona, ci stiamo conoscendo».

Il suo album, LDA, parla d'amore, di una relazione che è stata segnata da alti e bassi. Ogni canzone nel disco racchiude una sfumatura, racconta Luca, come una giostra che sale e scende. Chissà che questa nuova fiamma di cui parla non sia la musa a cui dedicherà il suo prossimo disco...

