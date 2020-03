Amici19, nuovi guai per Valentin Alexandru. Le frasi omofobe contro Javier: «Al di là di questa danza sei un po' gay»

Nuovi guai e accuse per il ballerino Valentin Alexandru, che nel terzo serale di “Amici 19” di Maria De Filippi ha lasciato in diretta il programma fra le polemiche. Valentin si era già scusato dal suo account Instagram, ma ora un nuovo video su di lui sembra destinato a creare polemica.

Il sito Dagospia ha infatti pubblicato un video in cui si vede Valentin si rifiuta di eseguire una coreografia che gli è stata assegnata commentando: “Dobbiamo fare così?... Ma io non sono omosessuale”, per poi lasciare al sala prove senza chiedere l’autorizzazione.



Valentin si è anche scontrato col collega Javier Rojas con un : “Quando ballavi e facevi quei movimenti sembravi gay" , per poi concludere : “Tu in ogni caso anche quando parli sembri gay (…) Al di là di questa danza sei un po' gay”. Javier non raccoglie e Valentin si scalda e si fa minaccioso nonostante sappia di essere ripreso: “Non mi importa che ci sono le telecamere”.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 21:52

