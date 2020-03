Amici19, Valentin dopo l’abbandono del programma risponde alle accuse: «Un ragazzo povero che balla latino americano...»

Dopo l’abbandono in diretta nel terzo serale di Amici19 di Maria De Filippi, con relative polemiche annesse e interventi postumi da parte dei diretti interessati, prende la parola dal social il protagonista della vicenda, il ballerino Valentin Alexandru.

In rete circola un video in cui lo si vede avere rapporti non proprio cordiali con la sua insegnante Natali Titova e il suo staff, il ballerino uscente ha risposto dal suo account Instagram. Ha pubblicato un video, con una didascalia che rende onore al lavoro fatto con chi ha collaborato con lui durante la sua permanenza ad “Amici”.

La didasclia recita: “Sono semplicemente un ragazzo povero che balla latino americano " pero sono fortunato che per 4 anni nell mio paese HO STUDIATO E HO GRADUATO IL LICEO COREUTICO . Questa cosa mi ha aiutato a colaborare con la maestra @nataliatitovaofficial e @arduinobertoncello a portare in ogni puntata la mia miglior performance . Per tutte le persone che sanno cosa significa lavorare in una sala di ballo dalla mattina fino alla sera sanno anche che lavoro duro sta dietro e quanti momenti difficili possono acadere . Voglio ringraziare a tutto il "team latino " con cui ho lavorato e sono rimasto in un relazione buonissima ♥️".





