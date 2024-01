Ambra Angiolini sorride come non mai, l'allenamento "appesa" e il giallo del dito rotto: cosa è successo

di Redazione Web

Cantante, attrice, speaker e adesso anche acrobata?. Ambra Angiolini spiazza il pubblico e si cimenta in un'altra 'arte' che, a vedersi, sembrerebbe un po' pericolosa e non adatta a tutti. Appesa a due nastri che le sorreggono il corpo, Ambra appare sorridente come non mai in uno scatto pubblicato sui social. Sorriso smagliante nella prima foto, mossa acrobatica nella seconda e un dito rotto nella terza. Ma cosa sarà successo?

Il dito rotto

L'attrice ha condiviso una sequenza di foto abbastanza divertenti su Instagram: gli scatti ritraggono Ambra mentre sorride e gioisce per la posa riuscita e poi, presumibimente, qualcosa è andato storto perché il pollice (nella terza foto) risulta bendato, sorretto da due asticelle nere che fungono da mini tutore. «Voglio postare ogni giorno dei buoni motivi per "riderci sopra"», ha scritto sotto lo scatto. Poi, ha aggiunto una citazione della celebre scrittrice e poetessa, Alda Merini. «La miglior vendetta? La felicità. Non c’è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice».

