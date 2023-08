Amanda Lear: «Il sesso una volta era più divertente, oggi è noioso». Poi la frecciatina a Patty Pravo

di Redazione web

Amanda Lear non ha mai avuto peli sulla lingua, si sà e, proprio per questo motivo, non ha problemi a esprimere il suo parere in merito ad argomenti importanti come lo possono essere la morte e il... sesso. La cantante francese, in una recente intervista, ha spiegato il suo punto di vista su questi due temi che, molto spesso, sono in grado di dividere l'opinione pubblica. Poi, Amanda ha lanciato anche una frecciatina a Patty Pravo. Ma andiamo con ordine.

Le dichiarazioni di Amanda Lear

Amanda Lear è stata intervistata dal settimanale Chi al quale ha rivelato di non essere spaventata dalla morte ma solo dall'idea di una possibile sofferenza: «Per questo sono molto affascinata dal sistema svizzero sulla morte assistita: meglio una morte sana, senza dolore, che soffrire e buttarsi sotto un vagone della metropolitana». Poi la cantante francese aggiunge un suo pensiero sul sesso: «Quello che ai miei tempi era rivoluzionario, trasgressivo e divertente, oggi è diventato terribilmente noioso. Se ne parla tanto, troppo e in realtà ho come l'impressione che se ne parli più di quanto, poi, venga messo in pratica. Una volta piaceva perché era proibito, mentre adesso si è persa la magia. Il sesso, se ci pensa, è uno scambio di energie.

La frecciatina a Patty Pravo

Infine, Amanda Lear ha spiegato che l'amore vero è quello che prova per la sua gattina Sissy e raccontando questo sentimento ha lanciato una vera e propria frecciatina a Patty Pravo: «Se parlo con il gatto? Mica sono Rosanna Lambertucci! Patty Pravo dice di parlare con i gabbiani? Va be', ma lei parla anche con i sassi. Certo che in Italia ne avete di personaggi strani, eh?».

