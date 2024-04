Isola, salta la puntata di giovedì. L'annuncio in diretta: ecco quando ritornerà e cosa andrà in onda al suo posto

di Ida Di Grazia

«L'Isola dei Famosi non andrà in onda giovedì, ci vediamo direttamente lunedì prossimo». Cambio programmazione per il reality di canale 5 con l'annuncio in diretta lunedì sera da parte di Vladimir Luxuria. Questo spostamento è dovuto alla festività del 25 aprile che modificherà un po' tutto il palinsesto Mediaset. Non sarà solo l'Isola dei Famosi a non andare in onda, ma salteranno anche altri programmi molto amati dal pubblico del biscione. Andiamo con ordine.

Cambio programma

Giovedì 25 aprile, per la festa della Liberazione, il palinsesto mediaset subirà delle modifiche. Oltre all'Isola dei Famosi non andranno in onda nemmeno Uomini e Donne, Amici 23 e la soap opera turca Endless Love. Al posto del rality show condotto da Vladimir Luxuria andrà in onda un nuovo appuntamento serale con la soap opera "Terra amara".

La fascia coperta da Maria De Filippi sarà invece sostituita con un appuntamento speciale con la soap opera La Promessa, in programma fino alle 17:00 per poi lasciare spazio a Myrta Merlino. Pomeriggio 5 andrà regolarmente in onda e in diretta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Aprile 2024, 02:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA