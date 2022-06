Carmen Di Pietro massaggia e bacia a stampo con il suo toy boy, la gelosia del figlio Alessandro: «Vedo che ti manco, mamma»

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Lo sa bene Carmen Di Pietro che si è presa alcune ore per rispondere per le rime al video con cui il figlio Alessandro lannoni la accusava di essere troppo invadente. Grazie al suo nuovo toy boy Luca Daffrè è riuscita nel suo intento di farlo ingelosire e ora ne paga le conseguenze.

Carmen Di Pietro massaggia e bacia a stampo con il suo toy boy: la reazione del figlio Alessandro

La sintonia con il naufrago 27enne è palpabile e Carmen ne approfitta per scambiarsi con lui baci a stampo e massaggi rilassanti alla schiena. Gesti che imbarazzano molto Alessandro il quale si rivolge piccato alla madre: «Ciao mamma, vedo che ti manco. Da quando hai visto quel cervo sul petto, mi sa che non ci hai visto più».

Carmen dice di sentire la sua mancanza, ma l'ilarità degli opinionisti in studio non le consente di continuare. «Non gli chiedi più se ha cambiato le gomme dell'auto?» la punzecchia maliziosa Vladimir Luxuria. «Stavo per farlo» si difende la concorrente, che poco prima aveva descritto le sensazioni provate nel baciare Luca. «Le nostre labbra si sono sfiorate per qualche secondo, mi si è increspato il cervello» prosegue. «Dal primo giorno mi ha trattato benissimo, per questo ho accettato di essere il suo toy boy» le fa eco il ragazzo, che a occhio e croce potrebbe benissimo essere suo figlio.

La madre alla fine torna a rivolgersi ad Alessandro, raccomandandosi di non postare altri video. «Posto quello che voglio mamma» replica il ragazzo. «Quello che hai visto posso farlo ancora meglio, direttamente dentro casa. Invito pure Guendalina» aggiunge Alessandro, che non ha intenzione di perdonare la madre per il suo comportamento disinvolto sull'Isola.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Giugno 2022, 22:27

