Michelle Hunziker, il primo Ferragosto da nonna (senza relax): al lavoro per una trasmissione televisiva

Michelle Hunziker (46 anni) ha trascorso una lunga vacanza in Sardegna, insieme alla sua amatissima famiglia: dalle figlie Aurora Ramazzotti (26 anni), Sole (9 anni) e Celeste (7 anni), al nipotino Cesare, con Goffredo Cerza (27 anni) e altri amici. Sono stati giorni indimenticabili che la showgirl ha voluto racchiudere in un video ricordo dolcissimo. Nel giorno di Ferragosto, tuttavia, Michelle è volata in Germania. Scopriamo come mai e cosa farà oggi.

Michelle Hunziker è volata in Germania per il giorno di Ferragosto per lavorare ad una nuova produzione televisiva.

Michelle è sempre stata una stacanovista e i fan hanno apprezzato questo suo lato determinato e concentrato sin dall'inizio della sua carriera, ad accompagnarla c'è il sorriso che sfoggia in tutte le occasioni.

Martedì 15 Agosto 2023

