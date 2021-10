Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan ha qualcuno fuori? Il presunto fidanzato rompe il silenzio

Terzo incomodo nella storia tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu al Grande Fratello Vip. La showgirl frequentava qualcuno prima di entrare nella casa più spiata d'Italia e in questi giorni sarebbe sempre più vicina al figlio di Miriana Trevisan. Il presunto fidanzato rompe il silenzio e chiarisce tutto. Intanto, nelle scorse ore Miriana e Nicola si sono scambiati un bacio vero, nonostante Miriana senta molto la differenza d'età.

GFVip, Miriana Trevisan ha una persona fuori

Non ci sarebbe solo questo gap, ma anche una frequentazione precedente. Nel video di presentazione del GF Vip aveva in precedenza dichiarato: «In questo momento frequento una persona, però è una storia che è rimandata a dopo perché è troppo poco tempo… E poi vi racconterò. Ho avuto una vicissitudine… Per cui è una cosa molto lenta. Troppo fresca». Biagio D’Anelli e Deianira Marzano hanno pubblicato delle foto, risalenti a settembre 2021, in cui si vedeva la gieffina in atteggiamenti affettuosi con un uomo misterioso. Si tratterebbe di un certo Vito, un ristoratore di Roma:

«Questa estate mi è arrivata una segnalazione sulla Trevisan dove mi dicevano che stava con questa persona. Però, poi, qualcuno mi ha scritto: “No, sono amici”. Però, certo, questa foto che mi hanno mandato ora non mi sembra proprio una foto da amici. […] Tra l’altro questo fantomatico fidanzato, già pare si frequenti con un’altra che già è stata in TV. […] Qualche settimana fa il tizio era stato già visto con Ursida», le parole di Deianira.

GFVip, parla il presunto fidanzato di Miriana Trevisan

Il presunto fidanzato ha poi rotto il silenzio, come annunciato da Deianira: «Ci tenevo ad approfondire e ho deciso di contattare Vito, che tra l’altro non sapevo di conoscere. In passato abbiamo fatto un’inaugurazione insieme per un suo locale. Mi ha spiegato, è stato molto carino, che con Miriana ha avuto una appassionata storia d’amore, ma soprattutto di amicizia. Li lega tanto... C’era stato quel video in cui diceva di essere impegnata perché quel video è stato fatto quando lei fece i provini per il Grande Fratello. Loro, dopo circa 15 giorni, decisero di chiudere questa relazione per delle cose che Vito mi ha spiegato ma che non voglio stare a dire qui nel dettaglio... Attualmente Vito è fidanzato con Veronica Ursida e sia lui che Miriana sono completamente liberi. Cioè non hanno nessun legame. Quindi Miriana è libera anche di avere una storia d’amore all’interno della casa. Prossimamente può essere che vedremo Vito all’interno della Casa dove farà ancora più chiarezza su questa cosa».

