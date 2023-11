Grecia Colmenares ha esagerato con Giuseppe? La reazione (infastidita) di Beatrice Luzzi

Al Grande Fratello è andata in scena un momento di gelosia che ha visto protagoniste Grecia Colmenares, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Ma cosa avrà mai fatto l'attrice venezuelana per far arrabbiare così tanto Bea? E perché mai la Luzzi ha rimproverato in quel modo la donna? C'è qualcosa di terribile che ha fatto riguardo a Giuseppe? E se quella che abbiamo visto in diretta non fosse stata una scenata di gelosia? Cosa sarà successo di preciso?



GF, Beatrice Luzzi e il problema con la cintura del microfono: ecco cosa le impedisce di fare



Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB





Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA