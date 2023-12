Grande Fratello, bufera per le parole di Giuseppe Garibaldi sui gay: Massimiliano Varrese prova a fermarlo

Va in scena un nuovo momento di polemiche sul Grande Fratello a causa di alcune frasi non proprio felici rivolte da Giuseppe Garibaldi nei confronti dei membri della comunità gay.

Garibaldi, parole omofobe

Le sue parole, dai tratti inaccettabili, non sono piaciute praticamente a nessuno. E anche all'interno della stessa casa, Massimiliano Varrese ha provato - senza successo - a far correggere il tiro al coinquilino calabrese finendo però solo per peggiorare le cose, dato che le affermazioni omofobe di Giuseppe non si sono certo fermate. Cosa succederà adesso? Verranno presi provvedimenti nei suoi confronti?

