Grande Fratello, Beatrice Luzzi e la sorpresa ricevuta da figli: ecco cosa le hanno gridato fuori dalla casa

Ieri, 14 novembre, Beatrice Luzzi ha compiuto 53 anni, tanto che ha festeggiato il suo compleanno nella casa del Grande Fratello, dove ha ricevuto un bellissimo regalo da parte dei suoi figli, Valentino ed Elia. L'attrice è una dei concorrenti più amati dal pubblico del reality show di casa Mediaset, che sui social non ha fatto certo mancare il suo appoggio in occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno. Ma in cosa consisterà mai quel regalo inaspettato da parte dei suoi ragazzi?



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 09:00

