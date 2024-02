Grande Fratello, Anita Olivieri e Rosy Chin stroncate da Antonio Zequila: ecco cos'ha detto

di Redazione web

Anita Olivieri e Rosy Chin sono state tra le prime concorrenti a entrare nella casa del Grande Fratello, varcando la porta rossa esattamente l'11 settembre scorso. Le due gieffine, con il tempo, sono diventate amiche all'interno del reality show e, più volte, sono state contestate sui social per alcune loro uscite. Nelle scorse ore, proprio su Anita e Rosy si è espresso Antonio Zequila che si è indispettito perché la ragazza romana ha fatto delle battute poco simpatiche sul Principe Alberto di Monaco che, in passato, ha frequentato Simona Tagli per diversi mesi. Per quanto riguarda la cuoca, invece, Zequila non avrebbe gradito le sue imitazioni sempre nei confronti dell'attrice milanese. Ecco che cos'ha scritto Zequila.

Antonio Zequila contro Anita Olivieri

Antonio Zequila ha dedicato un post ad Anita Olivieri sul proprio profilo Instagram e sotto alla foto della ragazza sorridente, ha scritto: «Cara Anita, solo per coerenza ti consiglio di giudicare le persone non solo dal loro aspetto estetico, ma di giudicare le persone per la loro essenza eleganza e intelligenza, come hai fatto nei riguardi del principe Alberto di Monaco. Ti posso assicurare che quando tu non eri ancora nata il principe era uno degli uomini più ambiti del mondo, figlio dell’attrice più bella del cinema mondiale, Grace Kelly, musa del grande regista Alfred Hitchcock. Purtroppo la bellezza e la giovinezza che tu hai indiscussa è destinata a dissolversi nel tempo dando spazio ai neuroni e alla classe».

Antonio Zequila su Rosy Chin

Antonio Zequila ha avuto da ridire anche sul comportamento di Rosy Chin che ha più volte imitato Simona Tagli e ha citato l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi dicendo la sua famosa frase: «Non nominare mia madre mai più, mai più».

