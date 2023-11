Grande fratello, Anita Olivieri ha bestemmiato ben due volte in Casa? Sui social gli utenti chiedono la squalifica

Anita Olivieri finisce sotto attacco da parte dei telespettatori del Grande Fratello per via di quella che sembra essere proprio una bestemmia in diretta, tirata durante una sessione di allenamento, mentre faceva stretching. A peggiorare le cose c'è però un dettaglio: questa non sarebbe nemmeno la prima volta e sembra proprio che la concorrente abbia già pronunciato una qualche espressione blasfema nel corso del reality show della Mediaset.

Sarà per questo che ora i telespettatori ne chiedono a gran voce la squalifica... Cosa succederà adesso? Quell'espressione di Anita verrà sanzionata? E la ragazza, verrà squalificata?



