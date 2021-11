GFVip, Guendalina Tavassi e i nuovi concorrenti: «Congiura contro di me, non mi vogliono»

Guendalina Tavassi vorrebbe tornare al Grande Fratello, trasmissione che le ha regalato in passato la popolarità. Guendalina Tavassi infatti ha preso parte alla quinta edizione del reality, quella ancora in salsa non famosi, e vorrebbe entrare in quella attualmente in corso per Vip, condotta da Alfonso Signorini.

GFVip, Guendalina Tavassi e i nuovi concorrenti

Guendalina Tavassi vorrebbe tornare al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini che ha da poco reso noto lo spostamento in avanti della data di chiusura e il contestuale ingresso di altri reclusi, fra cui il suo ex coinquilino Ferdinando Giordano: «Stavo vedendo chi hanno preso al Gf Vip – ha fatto sapere Guendalina su Instagram - Questa è una congiura contro di me. Io non so per quale motivo non mi vogliono, ma c’è qualcuno che rema contro di me. (…) Non dico nulla sui personaggi che hanno preso prima, anche se io autore avrei scelto altri. Ma prendere persone che erano nelle mia edizione, oppure chi ha denigrato il programma… Prendete me dai, su prendetemi!».

I protagonisti dell’edizione sembrano essere un po’ spenti a confronto col passato: «Vogliamo vedere qualcosa. Il prossimo casting penso che lo faranno a Villa Arzilla. Nulla contro le persone grandi, ma serve un po’ di pepe. Invece persone buttate sul divano, chi canta, chi non fa nulla. Se fossi un autore avrei fatto subito il mio numero. Nel mio Gf non dormivo mai e facevo sempre qualcosa. Qui prendono nuovi concorrenti e chi prendono?!».

