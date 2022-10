Gf Vip, Marco Bellavia ora chiede la squalifica di un vippone: «Dopo quello che ho visto...»

Torna a far parlare di sè Marco Bellavia, l'ex gieffino su cui si è acceso un vero e proprio caso mediatico per il trattamento riprorevole che hanno avuto i suoi coinquilini di fronte alla sua depressione manifestata più volte in Casa. E ora che è uscito e la bufera si sta placando, Marco chiede l'espulsione dal reality di Elenoire Ferruzzi su cui, è nata una polemica da giorni per gli attacchi a Nikita Pelizon.

Sui social tantissimi chiedono la squalifica dell’influencer romana tutta unghie e ciglia. Tra questi, anche Marco Bellavia che, attraverso un tweet, si è schierato dalla parte di Nikita, chiedendo la squalifica della Ferruzzi.

Cosa ha detto Marco

«Dopo quel che ho visto al Gf Vip voglio sbilanciarmi e consigliare che Elenoire Ferruzzi venga squalificata. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui…». E aggiunge: «Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo… Sputare ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo». Con questo tweet, Marco lancia l'appello a Signorini, e al suo team di autori. Ignoreranno la protesta del web e quanto esternato da Bellavia oppure procederanno con una punizione come coni Ginevra Lamborghini?

Dopo quel che ho visto #GFVIP voglio sbilanciarmi e consigliare #elenoireferruzzisqualificata. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui... — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) October 25, 2022

Elenoire sotto accusa

La concorrente del Gf Vip ha cominciato dicendo che Nikita «fa il malocchio e porta iella», poi ha detto che l’avrebbe «rovinata» laddove si fosse avvicinata ulteriormente a Daniele Dal Moro, per poi criticare il naso della modella, paragonandolo a quello di Pippo Franco (in questo caso in tanti hanno protestato e hanno parlato di body shaming). E, nella notte appena trascorsa, dopo che la Pelizon è transitata in giardino sotto il suo sguardo, ha sputato per terra, sdegnata. Cosa succederà?

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 23:01

