Gf Vip, Giaele De Donà furiosa con Antonino: «Mi hai fatta passare per t***ia». La scenata di gelosia

Tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà è nato del tenero? Non è chiaro ai telespettatori del Grande Fratello Vip e nemmeno ai due diretti interessati. E il motivo è dovuto in parte a Spinalbese, decretato dal web e in studio come il soggetto più desiderato all'interno della casa.

Prima il flirt con Ginevra Lamborghini e ora l'avvicinamento con Giaele. Negli ultimi giorni, infatti, dopo l'uscita della sorella di Elettra i due sembrerebbero sempre più vicini e l'argomento è stato oggetto di discussione durante l'ultima puntata andata in onda del reality show.

Cosa è successo

Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con la casa e ha permesso a Ginevra e Antonino di confrontarsi. Ll’hair stylist ha salutato Ginevra e ha fatto intendere di provare un particolare piacere nel risentire l’ex concorrente. Questo ha mandato su tutte le furie Giaiele che ha poi richiesto un confronto a Spinalbese nel post puntata.

«Mi hai sempre detto che fra te e Ginevra non c’è niente, poi in puntata quando abbiamo parlato di lei hai fatto credere che ci sia qualcos’altro sotto. Se a te vuoi farti la storia d’amore con Ginevra va bene, ma non farmi passare così con io che ti provoco e tu che sei un santo. Esponiti!», ha sbottato Giaele in una chiara scenata di gelosia.

Giaele insiste, poi, sul rapporto malizioso creato con Antonino negli ultimi giorni: «Se io provoco una persona è perché so che posso provocarla! Se so che una persona ha un interesse fuori non l’avrei provocata! Io sono passata per la t.... di turno che si è messa di mezzo fra te e Ginevra Hai fatto credere che io ti provoco ma che a te interessa Ginevra e non come amica. Mi hai fatto fare una figura pessima proprio perché non hai parlato. Dovevi dire che Ginevra era solo un’amica. Il messaggio che è passato è che tu pensi a Ginevra e che io sono la T di turno che provoca una persona che ha la testa da un’altra parte».

Antonino si è difeso asserendo che questo sarebbe il suo modo di “giocare”. Giaele ha chiosato: «Se io scherzo con te è perché tu me lo lasci fare! Tu non ti sei esposto. Ci sono due strade. A: hai un interesse per Ginevra, lo rispetto e non ti provoco. B: non hai un interesse per Ginevra è una tua amica e quindi posso provocarti. Tu in diretta non hai specificato ed il messaggio che è passato è che hai un interesse per lei. Da fuori tutti hanno capito che lei ti sta aspettando e che a te va bene».

