Gf Vip, per Gegia un nuovo caso Mark Caltagirone? Il nuovo amore Mehmet dice di non conoscerla

Un nuovo caso Mark Caltagirone sta per nascere, forse, nella casa del Grande Fratello Vip. Nella diretta di giovedì 29 settembre, Gegia ha parlato del suo nuovo amore, Mehmed, un uomo turco conosciuto in aeroporto e visto solo una volta. Ma ci sono troppe cose che non tornano e i social si scatenano.

Gegia ha raccontato che prima di incontrare quest'uomo era sola da 11 anni e che Mehmed, il misterioso uomo turco di cui è innamorata le ha risvegliato gli ormoni. «Prima di conoscere Mehmet pensavo solo a mio padre e al lavoro che mi ha aiutato tantissimo. Avevo chiuso con gli uomini. Un giorno mi trovo all’aeroporto di Istanbul, stavo andando a Dubai quando l’ho incontrato, mi giro e vedo un uomo con un viso bellissimo che mi stava guardando. Mi si è svegliato tutto all’improvviso dopo 11 anni. Abbiamo cominciato a chiacchierare, mi ha chiesto dove andassi e mi ha detto che aveva 43 anni. Io gli ho risposto che ne avevo 49 ( in realtà ne ha 63). Mi ha detto che ero molto bella e ci siamo aggiunti su Facebook. Dal giorno in cui ci siamo conosciuti, era il 16 aprile, non l’ho più visto. Ci siamo solo fatti delle videochiamate. È un ragazzo molto serio e non abbiamo mai fatto l’amore. Mi ha detto che sta divorziando da una donna olandese e che il suo è un brutto divorzio».

Alfonso Signorini mostra in diretta la foto di Mehmet che è effettivamente un bel ragazzo, sui social è scattata la caccia al profilo facebook, ma è Giulia Salemi che in diretta svela un particolare proprio su Mehmet «Mi hanno scritto che lui ha detto di non conoscerla e che ha insultato chi lo ha contattato».

