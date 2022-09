Stasera, giovedì 29 settembre, su Canale 5 quarto appuntamento con il Grande Fratello Vip, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. Adriana Volpe, dopo le ultime polemiche, torna in studio. Signorini chiuderà in diretta il primo televoto che decreterà il preferito della casa.

GF Vip, diretta quarta puntata: il grande ritorno di Adriana Volpe. Giaele sotto accusa (Credits Uff. Stampa Mediaset)

Con il passare dei giorni, nel loft del reality show prodotto da Endemol Shine Italygli equilibri si disegnano sempre più: sono già nate le prime simpatie e antipatie, non sono mancati gli scontri e pure qualche incomprensione. Ognuno dei concorrenti del Grande Fratello Vip scopre se stesso e gli altri e quella che, per ora, sembra avere sempre qualcosa da dire è Antonella Fiordelisi al centro di numerose discussioni con gli altri “vipponi”. Anche Giaele De Donà non si risparmia nelle interazioni con i compagni d’avventura, qualcuno la mette già sotto accusa per il suo rapporto di coppia “sui generis”.

Giovanni Ciacci è stato il primo concorrente sieropositivo a entrare nella Casa di “Gf Vip” e, stasera, racconterà al pubblico e agli altri inquilini la sua storia: dal bambino con gli stivaletti blu al volto noto dello showbiz con il pizzetto blu. In collegamento con la trasmissione, un ospite speciale: il professore Andrea Gori, direttore dell’unità operativa di malattie infettive del Policlinico di Milano, docente dell’Università degli Studi di Milano e Presidente di Anlaids.

Prima concorrente, poi opinionista: torna al “Grande Fratello Vip” Adriana Volpe. Infine, al televoto che eleggerà il preferito del pubblico: Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, Giaele De Donà, Marco Bellavia e Nikita Pelizon.

