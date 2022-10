Gf Vip, diretta dodicesima puntata. Pamela Prati a rischio eliminazione. Scoppia il caso Elenoire Ferruzzi

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, si preannucia ancora una volta ricca di eventi. Questa sera in nomination Amaurys, George, Giaele e Pamela. Attesa poi sugli eventuali provvedimenti che verranno nei confronti di Elenoire Ferruzzi.

Al televoto questa sera e dunque a rischio eliminazione ci sono Amaurys Perez, George Ciupilan, Giaele De Donà e Pamela Prati. A rischiare di più potrebbe essere proprio Pamela, ma nulla è ancora deciso. Al centro della puntata anche la lite tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro.

Emozioni e sorprese per Patrizia Rossetti che questa incontrerà Emanuela Folliero.

Il Caso Elenoire

Occhi puntati poi su Elenoire Ferruzzi che si è scagliata duramente contro Nikita Pelizon, con parole e gesti che non sono stati per nulla apprezzati, scatenando una vera e proria rivolta sul web. Anche Marco Bellavia su twitter ne aveva chiesto l'espulsione «Voglio sbilanciarmi e consigliare Elenoire Ferruzzi squalificata. Il rispetto è la prima regola di una convivenza tra individui», e ancora: «Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo. Sputare, ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo. Elenoire fuori»

