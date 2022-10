Gf Vip, Elenoire Ferruzzi eliminata al televoto flash. Signorini: «Sono incavolato nero»

Non espulsa ma eliminata. Elenoire Ferruzzi dopo le espressioni offensive nei confronti di Nikita, dicendo che porta iella e dopo aver sputato al suo passaggio, è stata sottoposta durante la diretta del Grande Fratello Vip di giovedì 27 ottobre al televoto flash. Il pubblico non l aperdona e la manda a casa. Alfonso Signorini deluso.

Gf Vip, Signorini bacchetta Elenoire: «Non è spettacolo degno di Canale 5». Interviene anche Luxuria

GF Vip, Elenoire Ferruzzi eliminata la televoto flash. La reazione di Signorini «Sono incavolato nero» (Credits uff.st. Mediaset - Endemo Shine Italia)

Elenoire Ferruzzi eliminata

Elenoire Ferruzzi eliminata con percentuali bulgare, ben il 90% del pubblico ha scelto di mandarla a casa dopo i suoi atteggiamenti dentro la casa, ma andiamo con ordine. Sin dall'inizio della puntata di giovedì sera Alfonso Signorini ha annunciato provvedimenti verso Elenoire.

«Elenoire all'interno della casa ha fatto delle affermazioni pesanti e inaccettabili - ha sottolineato il conduttore - Non si tratta di espressioni volgari, ma ha espresso contenuti che non posso essere accettati il che ha reso doverosa una dura decisione nei suoi confronti».

Parlando con la Ferruzzi Signorini ha sottolineato queanto le sue affermazioni non sono non fossero condivisibili, ma soprattutto inaccettabili «Tu sei una donna intelligente e strutturata, c'è anche una parte del tuo carattere che conosciamo, ma che a volte il confine tra l'irriverenza e la volgarità o delle considerazioni inaccettabile in questo programma da te è stato spesso superato».

La delusione di Alfonso Signorini

«Elenoire - prosegue Signorini - ci sono persone che si sono rovinate la vita per colpa di questa storia di portare iella. Non fa ridere, anzi fa pena e questa cosa è culminata con te che sputi al passaggio di Nikita. Non ci crede nessuno che tu abbia sputato un seme. Non è alla bufera social che io voglio discutere, ma del gesto e del valore di certe affermazioni che oggi, alla luce di quanto vissuto sulla nostra pelle, sono inaccettabili. Oltretutto Elenoire io ho avuto la necessità di venirti a parlare, hai pronunciato delle frasi inaccettabili e pornografiche che puoi dire a casa tua, ma qui siamo in televisione e non tra le pareti di casa nostra. Che ti avevo detto? Questa volta ci passo sopra la seconda no. Non potevamo fare finta di niente e non si poteva risolvere tutto con una ramanzina. Perchè hai tirato fuori il discorso sulla iella che nemmeno ti appartiene».

«Non lo so perchè l'ho detta - risponde Elenoire - , però la roba del seme tra i denti è vera». «Al GF Vip sapete tutti che potete comportarvi come vi è più congeniale, siamo un programma politicamente scorretto, non saremmo un reality se ci mettessimo con la penna della maestrina a impartire lezioni. C'è una certa differenza tra la libertà di espressione l'ignoranza. È profondamente diverso attribuire ad una persona il marchio di porta jella, sono atteggiamenti offensivi, non tollerabili, come sapete lo spirito del programma non provvede tutto questo. Sarà quindi il pubblico se condannare il tuo comportamento con un televoto flash o perdonarti, potevamo squalificarti direttamente e invece abbiamo scelto di far decidere al pubblico»

«Io mi incavolo doppiamente con due zeta proprio perchè ti conosco Elenoire - prosegue Alfonso - e tu non sei questa roba qui. Elenoire te lo dico con tutto l'amore che ti porto, per me tu meriti di lasciare la casa del Grande Fratello e voglio essere chiaro fino alla fine, se il pubblico ti darà una seconda possibilità te lo dico davanti a tutti se sbagli ancora la squalifica partirà da noi. Il pubblico ha deciso che devi abbandonare la casa».

Elenoire viene eliminata dal pubblico con il 90% delle preferenze. La Ferruzzi prova a giustificarsi: «Io dico una cosa che chiunque di noi nella vita di tutti i giorni dice queste cose, può succedere, questo è un pezzo di vita reale». «A me non è mai capitato - replica il conduttore - ciascuno nella vita privata può dire quello che vuole, ma questa è vita pubblica, non c'è vita privata, se vuoi sbagliate la pagate come persone. Questa non è casa tua. Probabilmente questo non è il programma più adatto a te, noi siamo abituati ad amarti sui social, la quotidianità è altro, il fallimento all'interno di un programma come questo non vuol dire che hai fallito anche fuori». «Ma io non mi sento fallita, la vita non è questo gioco» chiude la Ferruzzi.

