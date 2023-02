GF Vip, Edoardo contro Antonino: «Antonella ti ha solo usato per farmi ingelosire. Sei merce di scambio». La reazione dell'ex di Belen

Antonino Spinalbese è l'eliminato della puntata di giovedì 23 febbraio del GF Vip. Prima però di uscire Alfonso Signorini ha voluto un faccia a faccia tra lui e Edoardo Donnamaria. La "causa" dei litigi tra loro è stata Antonella Fiordelisi che ha sempre mostrato una simpatia particolare per l'ex di Belèn.

Faccia a Faccia

Prima di conoscere l'esito del televoto Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese hanno un ultimo faccia a faccia. Tra i due ci sono parecchi nodetti, tutti partiti da una nomination. «Difficilmente mi dimentico le cose - dice Antonino - Ho provato ad instaurare un rapporto con te, ma non è finita bene. Se continui a prendermi in giro, non possiamo arrivare a un punto. Quando mi nominasti, cercai di capire il motivo, che era che ti dava fastidio il mio rapporto con Antonella».

«Antonella ti ha usato palesemente per farmi ingelosire - replica Donnamaria - ma il nostro astio nasce dal fatto che io ti ho nominato». «Ce ne siamo dette un sacco, a me quel motivo ha dato fastidio. Ho cercato di capire quale fosse il motivo reale, da lì abbiamo esagerato con le parole. Mi hai chiamato mezzo padre e questo no lo posso accettare».

«Credi che io possa giudicare come sei come padre dopoquattordici giorni che ti ho conosciuto?».Tra i due non c'è possibilità di trovare un punto di incontro

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Febbraio 2023, 23:47

