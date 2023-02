GF Vip, Signorini contro i Vipponi: «Vi siete comportati in maniera sconvolgente e grave». Ecco cosa sta succedendo

La puntata di giovedì 23 febbraio del Grande Fratello Vip si è aperta con un annuncio choc da parte di Alfonso Signorini. Il conduttore ha mostrato al pubblico una busta nera che rigarda dei provvedimenti che verranno presi nei rigardi di quattro concorrenti. Ma andiamo con ordine.

Fatti gravi

«Questa notte, nella Casa del Grande Fratello, c’è stato un evento molto grave». Alfonso Signorini entra in studio con una busta nera annunciando un provcedimento nei confronti di quattro concorrenti. «Quattro dei nostri vipponi si sono chiusi nel van, commettendo una gravissima infrazione, lasciandosi andare a delle confidenze che non avessero mai voluto che venissero rese note. Loro pensano di averla fatta franca ma al Grande Fratello l’omertà non premia».

«Questi vipponi si sono comportati in maniera criptica, sconvolgente e grave. Il provvedimento riguarda due vipponi», ma cosa è successo? I quattro concorrenti sono : Tavassi, Micol, Murgia e Donnamaria.

