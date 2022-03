Gf Vip, Ambra Lombardo vola a Los Angeles col suo nuovo amore: la frecciata a Kikò

Ambra Lombardo cambia vita. La Professoressa del Grande Fratello, che ha avuto una relazione tira e molla con Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari sembra aver trovato la serenità. Sulle pagine del settimanale Nuovo la modella ha annunciato il suo addio all’Italia e il suo imminente matrimonio. Dopo anni di precariato nel mondo della scuola la Lombardo ha lasciato il mondo dell’insegnamento e si è trasferita a Los Angeles, in America, per stare accanto al nuovo fidanzato Lorenzo che sposerà a breve. I due si sono conosciuti la scorsa estate a casa di un dirigente Mediaset, amico in comune: un colpo di fulmine per entrambi. Lui doveva però tornare a Los Angeles, dove vive da dieci anni, ma prima della partenza ha fatto la proposta di matrimonio a Lombardo.

Leggi anche > Silvio Berlusconi e Marta Fascina, work in progress per il "non matrimonio": ecco dove e quando sarà

«I maschi italiani hanno il vizio di metterci anni a decidere di fare il grande passo. Invece il mio Lorenzo è un uomo molto concreto e dopo tredici giorni che mi aveva conosciuto ha chiesto la mia mano» ha detto Ambra sui social.

A quella proposta, Ambra ha detto subito di sì. Subito dopo si è trasferita anche lei negli Stati Uniti e ha iniziato una nuova vita con Lorenzo. Al momento la data di nozze non è stata ancora svelata ma la Lombardo ha assicurato che lei e il compagno – che ha 49 anni – desiderano avere almeno tre figli. «A Los Angeles sono molto felice: è una città che le opportunità te le getta addosso. Ho lasciato il mio lavoro di insegnante e ho chiuso una pagina aperta con la tv. Ora porto avanti un progetto con Mediaset e altre piattaforme, ma è prematuro parlarne».

Ambra Lombardo ha definitivamente archiviato Chicco Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari, con cui non è finita nel migliore dei modi. «Lui ci ha provato tante volte a riconquistarmi, facendomi improvvisate sotto casa. Secondo me lui ha bisogno di vivere una love story adolescenziale, senza promesse né progetti, ma io sono la persona più sbagliata per questo genere di cose. Per me una storia d’amore non è fatta solo di incontri fugaci». La modella siciliana ha ammesso di non sentire Kikò dalla scorsa estate e che con l’hair stylist non ha mantenuto alcun rapporto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA