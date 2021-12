GF Vip, Alex Belli: interviene la madre di Soleil: «Vorrei si allontanasse da mia figlia»

di

Continuano a far parlare di sè Soleil Sorge e Alex Belli. In queste settimane i telespettatori del GF Vip si sono scatenati commentando sui social il triangolo che vede protagonisti Alex Belli, sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. E ora, si aggiunge una quarta persona: Wendy Kay, la madre di Soleil. In difesa della figlia, Wendy ha scritto parole dure nei confronti di Alex Belli, schierandosi apertamente contro di lui.

Commentando alcuni post su Instagram, secondo la madre di Soleil, Alex deve allontanarsi dalla figlia e lasciarla in pace. Anzi, per la Kay l’attore farebbe meglio a lasciare la Casa del GF Vip. «Alex basta, non ti sopporto più!» si legge nei commenti. E ancora: «Vorrei che si allontanasse da mia figlia».

Incerto ancora il reale rapporto tra Belli e la Sorge: i due si sono scambiati effusioni che non sono passate inosservate. L’attore si è più volte dichiarato a lei dicendo di non poter fare a meno di amarla e parlando addirittura di “poliamore” e del fatto che a detta sua è possibile amare due persone contemporaneamente. Soleil, invece, ha spiegato di non essere interessata a costruire un rapporto con Belli che vada oltre l’amicizia. Sarà per questa continua incertezza da parte di Alex, che Wendy Kay ha sbottato? E' noto Wendy Kay e la figlia Soleil Sorge hanno un forte legame. La Kay, originaria degli Stati Uniti, sembra essere molto orgogliosa della 27enne. Le due hanno anche partecipato in coppia all’ottava edizione di “Pechino Express”, in cui si sono supportate a vicenda.

