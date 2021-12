Wanda Nara: «Mauro mi ha commosso», ecco il gesto di Icardi che sta stupendo tutti

Dopo il gran polverone che si è alzato su Wanda Nara e Mauro Icardi, i due tornano a far parlare di loro. Ma questa volta non per tradimenti o fatti di gossip, bensì per un gesto del bomber del Psg che ha conquistato Wanda Nara e ha commosso l'Argentina.

Archiviato, forse per sempre, il Wandagate e il triangolo amoroso con La China Suarez, i due sposi, che sembrano aver ritrovato la passione che li ha uniti finora, hanno rilasciato un'intervista alla televisione argentina in cui hanno parlato un po' di tutto. Ma veramente di tutto. Anche di aneddoti di vita privata che finora non erano finiti sotto i riflettori.

Il protagonista è ancora una volta Maurito, ma questa volta in positivo. Ai microfoni della giornalista, amica di Wanda Nara, Susan Gimenez, la moglie e agente del bomber ex Inter ha svelato un particolare davvero inedito e curioso sul passato del marito che in passato l'ha commossa e colpita molto.

Wanda ha raccontato di un momento veramente difficile che i due hanno vissuto. La morte di Coco, un Weimaraner, che i due consideravano come un figlio. Uno dei loro cani è morto quando ancora era solo un cucciolo. «Non so per quale motivo sia morto - ha dichiarato Wanda -. Ha preso qualcosa, forse un virus ed è morto nel sonno». La coppia lo aveva adottato nel 2019 e il suo ricordo è pieno di commozione. Rivivere un dolore del genere per i due non è semplice, ma Wanda, poi, ha sottolineato l'amore incondizionato di Icardi nei confronti del piccolo Coco. «Penso che Mauro gli abbia fatto anche la respirazione bocca a bocca. Quando lo ha visto esanime, ha provato a rianimarlo».

Questo racconto ha commosso davvero tutti e la showgirl e agente del marito ha concluso: «Per lui gli animali sono sacri». Con Icardi che ha voluto ribadire: «Per me i cani fanno parte della famiglia». Un gesto di grande umanità, che in tanti hanno commentato, forse perché un po' stupiti sia stato fatto da chi in questi mesi ha riempito le copertine di gossip di due continenti a causa del suo tradimento.

