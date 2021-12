Gf Vip, tra Alex Belli e Soleil Sorge la passione esplode: cosa è successo sotto le coperte? Le anticipazioni

Lunedì 6 Dicembre nuovo appuntamento su Canale 5 con Il Grande Fratello Vip. Cosa accadrà in puntata? Gli animi sono agitati, e alcuni vip in gara potrebbero decidere di lasciare la casa e dire addio al montepremi finale. Tra questi Katia Ricciarelli; l'artista ha più volte detto che avrebbe lasciato la gara dopo il 13 dicembre perché fuori l'attende un importante progetto di lavoro. Sarà effettivamente così? Una cosa è certa: Katia è in buona compagnia. Non è l'unica infatti a voler dire basta. Crediti foto: kikapress, Ufficio stampa Mediaset Music: Summer - from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 20:15

