Gf Vip, lite tra Gianmaria e Soleil per una bottiglia di vino: Alex Belli interviene e...

Al Grande Fratello Vip è andato in scena un litigio surreale tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi a causa di una bottiglia di vino che la bella corteggiatrice si è rifiutata di aprire davanti al coinquilino. Alex Belli è intervenuto per cercare di mettere pace… ecco che cosa è successo. foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Cute" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 11:24

