Grande Fratello, Beatrice Luzzi sotto attacco. «Simona Tagli fatta entrare solo per provocarla, la vedono come un nemico da abbattere»

Beatrice Luzzi è una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello. L'attrice è sotto continuo attacco dagli altri concorrenti e sta dando i primi segni di cedimento. Lo sfogo della gieffina nel confessionale non è stato preso bene da Alfonso Signorini che l'ha attaccata, mentre il popolo del web la difende a spada tratta. Un noto girornalista ha rivelato cosa pensa della coinquilina della Casa più spiata d'Italia.

Le parole su Beatrice Luzzi

Ivan Rota, noto giornalista di Dagospia, ha detto la sua sulla protagonista del Grande Fratello: «Beatrice Luzzi è la donna più pericolosa in questo momento in Italia: ha smascherato le ipocrisie e i mali di un Paese fondato su maschilismo e patriarcato. Ha le attiviste dalla sua parte e le donne complici contro.

Poi, il pensiero che accomuna tutti nella difesa della coinquilina: «La verità è che in quella casa Beatrice Luzzi non è vista come un essere umano, come una donna. La vedono come un mostro, il nemico da abbattere. Per questo le dicono le peggiori offese e la trattano nel peggiore dei modi».

