Alessio Falsone bacia qualcuno sotto le coperte durante la notte: le teorie sul nome della concorrente

Spunta una nuova notizia bomba riguardo al Grande Fratello e, in particolare, ad Alessio Falsone: il concorrente si sarebbe scambiato un bacio nella notte, completamente in segreto, con una delle sue coinquiline. Peccato che non abbiamo conferma né che la cosa sia accaduta davvero né su chi sia la concorrente in questione.





Le indiscrezioni

Ad ogni modo, gli indizi e le indiscrezioni a riguardo sono davvero tanti e qualcuno azzarda anche a fare il nome di chi sia la ragazza della casa più spiata d'Italia coinvolta. Si tratterà solo di speculazioni tra i fan e i cronisti di gossip? Oppure c'è del vero e questa situazione rischia di scoppiare a bomba nella casa più spiata d'Italia? In attesa di scoprirlo, non ci resta che andare a raccogliere tutto quello che sappiamo finora. Chi si sarà baciata sotto le coperte con Alessio?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 09:15

