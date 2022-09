Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser incantano tutti sul red carpet di Venezia: black and white

Belli e innamorati sul red carpet. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno nuovamente catturato la scena alla Mostra del cinema di Venezia. Clic, flash e stories di fotografi e curiosi erano tutte per loro. «È sempre bello, grazie ancora» scrive Cecilia sotto il post Instagram dove si mostra mano nella mano e sorridente con la sua metà.

Black and white

Abito lungo bianco per la sorella di Belen, smoking nero con papillon per il figlio del campione Moser: il classico "black and white" ha funzionato.

«Red carpet with my white angel» scrive Ignazio sotto il post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Prima guardano l'obiettivo mano nella mano, poi si baciano e poi un abbraccio: l'amore fra i due sembra andare a gonfie vele e, conciliandolo col lavoro, è perfetto.

Non è la prima volta che i due ex gieffini, conosciutisi e innamoratisi nel reality, calcano il tappeto reale di Venezia. Gli influencer e modelli, infatti, già nelle scorse edizioni si erano mostrati in tutta la loro bellezza al pubblico del festival del cinema più famoso d'Italia e d'oltralpe.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Settembre 2022, 11:31

