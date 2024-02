«Manifestazione con flash mob per Chiara Ferragni e Fedez»: la proposta social fa discutere

di Alessia Di Fiore

Chiara Ferragni e Fedez: dopo la notizia della separazione della coppia più amata, sul web non si parla d'altro. C'è chi si mostra a sostegno del rapper e chi invece sostiene che la ragione sia della Ferragni e poi c'è chi, a sostegno della coppia, avanza delle proposte "assurde".

Flash mob per Fedez e Chiara

Una fan della coppia ha scritto un tweet in cui parla di una manifestazione con flash mob a sostegno della coppia in cui invita gli altri sostenitori ad aderire all'iniziativa con lo scopo di portarla in più piazze d'Italia.

Il messaggio in questione ha ovviamnete suscitato numerosi commenti tra chi ha preso la cosa con ironia e chi, invece, con indignazione in quanto si ritiene che in Italia ci sono cose ben più importanti per cui scendere a manifestare in piazza, piuttosto che una separazione.

Altri invece fanno luce sul fatto che sia un post puramente ironico e che nessuno si sta organzizando seriamente per mettere in atto una manifestazione del genere.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA